Учащиеся Подмосковья стали лауреатами конкурса Большая перемена в 2025 году

В завершившемся сезоне всероссийского конкурса проектов «Большая перемена» 100 школьников и студентов колледжей Подмосковья стали лауреатами, из них 35 человек завоевали победные дипломы. Ребята соревновались в трех возрастных категориях: 5–7 классы, 8–10 классы и студенты СПО. Лучшие проекты были представлены на встрече с министром образования Московской области Ингрид Пильдес. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Чтобы попасть в финал «Большой перемены», участники разрабатывали социально значимые проекты по 12 направлениям от экологии и спорта до науки и творчества. Лауреаты получили денежные призы в размере до миллиона рублей, которые смогут потратить на образование или запуск стартапа.

На встрече присутствовали двое победителей — Дарья Козлова из школы № 11 в Электростали разработала сервис для развития волонтерского движения в России, а Софья Черярина из Орехово-Зуевской гимназии № 15 создала проект профориентационной программы для старшеклассников.

«Я разработала профориентационный проект для школьников, чтобы помочь им определиться с карьерой. Я выбрала четыре приоритетных направления-кластера: экономика, медицина, юриспруденция и, конечно же, ИТ. На протяжении четырех дней ребята бы погружались в каждый из этих кластеров и разрабатывали профориентационную игру. Кроме того, ребята бы работали каждый день в новой группе. Представляете, сколько новых знакомств?» — поделилась София Черярина.

Кроме того, участниками встречи стали семь призеров конкурса. Среди них — Алена Вековищева из гимназии № 2 «Квантор» в Коломне, ее проект направлен на исследование трендов среди поколения «зумеров», Юлия Иванова из балашихинской школы № 26 с проектом активностей на базе заповедников, Варвара Кочергина из школы № 9 в Ступино с инициативой по созданию школьного книжного клуба. Григорий Полковников из чеховской школы № 8 разработал образовательный ночной квест-экспедицию в заповеднике, Яна Троян из Павловской школы в городском округе Истра предложила проект по развитию школьных Telegram-каналов, Диана Уварова из центра образования № 8 в Богородском городском округе разработала онлайн-платформу для эффективной подготовки школьников к олимпиадам, а Ксения Марушкина из Зарайского педагогического колледжа — веб-сайт о здоровом образе жизни с последующей интеграцией в школьный портал «Моя школа».

«Эта встреча дает уникальную возможность ребятам не только поделиться своими успехами и оригинальными идеями, но и вдохновиться достижениями своих сверстников. Мы гордимся тем, что в Подмосковье формируется новое поколение активных, инициативных и целеустремленных молодых людей, готовых не только мечтать, но и действовать, меняя мир вокруг себя к лучшему. Их энергия и креативность — это залог светлого будущего нашего региона», — отметила председатель регионального отделения Движение Первых Московской области Анастасия Бочарова.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и является флагманским проектом Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Движение первых.

