Учащиеся Подмосковья могут принять участие в весеннем ИТ-соревновании

До 28 апреля открыта регистрация на весенний хакатон «Цифра.zone | Технологическая модернизация». К участию приглашаются школьники, студенты и молодые специалисты. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

В 2025 году темами хакатона стали:

Разработка чат-бота для взаимодействия с GenAI (LLM). Необходимо разработать удобный интерфейс взаимодействия с несколькими большими языковыми моделями, размещенными во внешнем контуре организации.

Создание прототипа приложения «WhatIF». Создать мобильное либо веб-приложение, использующее технологии ИИ для формирования вариантов альтернативного развития основных исторических событий России.

В ходе хакатона у участников будет возможность познакомиться с ведущими экспертами, вдохновиться лучшими практиками и презентовать свои идеи владельцам бизнеса. Также они смогут получить ценный опыт, полезные знакомства и возможность стажировки.

Количество участников в одной команде — не более 5 человек. Подать заявку на участие, а также ознакомиться с подробной информацией можно на сайте мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.