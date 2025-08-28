Учащиеся Подмосковья могут принять участие в национальной технологической олимпиаде

В России открыта регистрация на 11-й сезон Национальной технологической олимпиады (НТО). Для учащихся 5–7 классов она продлится до 13 октября, для 8–11 классов и студентов — до 4 ноября, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Тхнологическая олимпиада проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Оргкомитет НТО возглавляют первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Сергей Кириенко отметил, что с момента своего основания в 2015 году НТО объединила почти 900 тыс. школьников и студентов из России и 77 стран мира. Дмитрий Чернышенко добавил, что с каждым годом олимпиада привлекает все больше талантливых участников. В прошлом сезоне количество заявок увеличилось в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом, составив около 220 тыс.

«Национальная технологическая олимпиада является стратегическим инструментом подготовки кадров, который развивается в соответствии с вызовами времени. Уверен, что благодаря активному сотрудничеству с ведущими университетами и технологическими компаниями, олимпиада продолжит вносить значимый вклад в формирование кадрового резерва для достижения национальных целей», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

В этом сезоне запускаются четыре новых профиля, отражающих ключевые тренды в науке и инженерии: «Моделирование в биотехнологиях», «Конструктивная безопасность», «Гибкая и молекулярная электроника», «Инженерные сети городов будущего». Всего для старшеклассников доступны 35 технологических профилей, а для студентов — 6. Заместитель сопредседателя оргкомитета НТО, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что олимпиада зарекомендовала себя как важный инструмент подготовки будущих лидеров в сфере науки и технологий.

Учащиеся имеют возможность попробовать себя в роли инженеров или разработчиков, а студенты могут развивать и закреплять свои профессиональные компетенции. Победители и призеры школьного трека НТО получат льготы при поступлении в вузы, а студенты с высокими результатами смогут пройти стажировки в исследовательских центрах и компаниях-партнерах НТО, а также воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру вузов-организаторов профилей олимпиады.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте НТО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.