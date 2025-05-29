Учащиеся Подмосковья могут принять участие в ИТ-марафоне

Студенты, готовые пройти путь от 3D-сканирования до 3D-печати, приглашаются к участию в кубке по аддитивным технологиям и реверс-инжинирингу от Роснефти. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Участникам предстоит выполнить полный цикл реверс-инжиниринга деталей оборудования с применением 3D-сканирования и аддитивных технологий.

Кубок будет проходить в два этапа: отборочный тур, который пройдет онлайн в июне–июле. По результатам отборочного тура будут выбраны 10 финалистов, которые встретятся в очном этапе в сентябре. Победители соревнования получат дипломы и денежные призы.

Участие бесплатное. Участниками могут стать студенты российских вузов в возрасте от 18 лет. Ознакомиться с подробной информацией ИТ-соревнования и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.