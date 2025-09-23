сегодня в 13:58

Учащиеся Подмосковья могут принять участие в ИТ-марафоне

Студенты и аспиранты российских высших учебных заведений могут принять участие в ИТ-соревнованиях нефтегазовой отрасли. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

ИТ-Марафон «Роснефти» объединяет четыре направления: Студенческий хакатон, Академический турнир, Лига геонавигации Профи и Студенты. В зависимости от выбранного направления участникам нужно будет решить разные задачи и предложить уникальные решения для цифровых технологий нефтегазовой отрасли.

В Студенческом хакатоне нужно определить участки с различными системами разработки по изображению карты размещения фонда скважин на месторождении. В Лиге геонавигации предстоит проанализировать геологическую ситуацию на основании поступающих данных для виртуального бурения.

Онлайн-туры стартуют в октябре. Финал пройдет очно в Москве. Узнать подробности и подать заявку для участия можно на сайте мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.