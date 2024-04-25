Учащиеся Подмосковья могут бесплатно пройти курсы по ИИ и лингвистике
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Центр «Сириус» запустил онлайн-школу дополнительного образования «Сириус.Курсы», предлагающую 45 бесплатных курсов по математике, программированию, физике, химии, биологии, искусственному интеллекту и лингвистике. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Программы курсов предназначены для учеников 7-11 классов, но доступны также для учителей, студентов и всех желающих углубить свои знания в естественно-научных предметах.
Команда авторов и методистов «Сириус.Курсов» разрабатывает курсы в единой концепции, позволяющей проходить их в удобном темпе. Над созданием курсов работают ведущие преподаватели, тренеры олимпиадников, ученые и популяризаторы науки.
С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.
В 2023 году на курсы записались более 6,4 тыс. учащихся из Московской области. Среди них свыше 5,3 тыс. школьников и более 1 тыс. взрослых.
Расписание «Сириус.Курсов» регулярно обновляется, появляются новые курсы, а существующие дополняются и изменяются.
В начале года были открыты новые курсы по геометрии для 10-11 классов и синтаксису.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.