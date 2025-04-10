Учащиеся Орехово-Зуева посетили машиностроительный завод «Тонар» с экскурсией

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Машиностроительный завод «Тонар» открыл свои двери для учащихся школ Орехово-Зуевского городского округа в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет». Старшеклассники получили уникальную возможность познакомиться с работой предприятия изнутри, побывали в разных производственных цехах: заготовительном, в цехе сборки готовой продукции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Такие экскурсии помогают школьникам сделать осознанный выбор будущей профессии и увидеть перспективы работы на современном предприятии.

12 апреля в колледжах Орехово-Зуевского округа пройдет единый день открытых дверей в рамках проекта «Профессионалитет». Начало в 11:00.

Для учащихся подготовили квесты, викторины. Ребята смогут получить первый практический опыт и сделать выбор будущей профессии. На площадках будут работать амбассадоры «Профессионалитета», которые проведут классные часы и расскажут о поступлении в колледжи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе

«Профессионалитет» обучение проходят более 6 тыс. учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.