Учащиеся из Сергиева Посада обсудили влияние вредных привычек на человека

В рамках ежеквартальной межведомственной профилактической акции «Здоровье — твое богатство» в техникуме прошел круглый стол с обучающимися на тему «Свет или тьма. Что выбираешь ты?» о влиянии вредных привычек на человека. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Волонтеры техникума выступили с докладами о вреде употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения, а также ознакомили обучающихся с методами профилактики употребления психоактивных веществ с целью сохранения здорового образа жизни. На мероприятии обсуждались следующие основные вопросы «кто и как затягивает молодых людей в наркотический омут», «как противостоять тем, кто предлагает попробовать психоактивные вещества», а также распад личности в результате их употребления.

Участники круглого стола пришли к выводу, что профилактика употребления психоактивных веществ должна начинаться с раннего возраста и включать в себя работу с семьей, школой и общественными организациями. Только совместными усилиями можно оградить молодежь от пагубного влияния вредных привычек и сохранить их здоровье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.