С 13 по 15 мая в Томске прошел Открытый Российский чемпионат по робототехнике «РобоКап. Россия — 2025». В соревнованиях приняли участие команды физтех-лицея имени П. Л. Капицы, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Команды лицея представили роботов Roki-2, Roki-4 и ходока, собранных и настроенных учащимися. Соревнования проводились в нескольких категориях, включая автономный и управляемый футбол, а также HuroCup, в рамках которого роботы состязались в спринте, тройном прыжке и марафоне.

По результатам выступлений, в автономном футболе команда забила 8 голов, в управляемом — 50 голов. Один из роботов, разработанный ученицами, показал результат 36 см в тройном прыжке. Учащийся Илья Борисов установил рекорд, забив 13 голов в одном матче с использованием Roki-4.

По итогам чемпионата команды физтех-лицея заняли призовые места в нескольких номинациях. Так, команда «Робокит А» в составе Никиты Комкова и Ильи Борисова одержала победу в футболе человекоподобных роботов и стала второй в тройном прыжке. Ангелина Гузнина и Серафима Стрыгина из «Робокит Б» показали лучший результат в тройном прыжке, завоевав золото, а также взяли бронзу в футболе. Команда «Робокит В»с Алексеем Ягубовым и Александром Кривяшевым заняла второе место в футболе человекоподобных роботов, третье место в «HuroCup: Triple Jump» и второе место в HuroCup: Sprint. Алексей Ягубов из «Робокит Г» занял третье место в футболе человекоподобных роботов, а Илья Борисов из «Робокит Д» — первое место.

Чемпионат «РобоКап» направлен на развитие компетенций в области робототехники и инженерных технологий среди молодежи, а также способствует профессиональному самоопределению учащихся.

Победители получили возможность представлять страну на чемпионате стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который пройдет осенью 2025 года в Абу-Даби.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.