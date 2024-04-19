Учащиеся из Павловского Посада выступили в открытом литературном конкурсе

Студенты Павлово-Посадского техникума под руководством преподавателей приняли участие в юбилейном X открытом литературно-творческом конкурсе «Поэзия Победы». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В номинации «Музыкальное произведение» студентка Ангелина Степаненко заняла 2 место с произведением автора Булата Окуджавы «До свидания, мальчики».

В номинации «Художественное чтение поэтического произведения» (возрастная категория от 17 лет) получили грамоты за участие Константин Жиленко с произведением автора Булата Окуджавы «Первый день на передовой», Кирилл Чурилов — с произведением автора Б. Окуджавы «Бери шинель, пошли домой» и Алёна Мешкова — с произведением автора Юлии Друниной «И откуда вдруг берутся силы».

В специальной номинации «За волю к победе» награжден Константин Жиленко.

Конкурс проходил в Центральной библиотеке МУК ЦБС Павлово-Посадского округа и был направлен на сохранение исторической памяти о бессмертном подвиге народа в Великой Отечественной войне и подвиге героев-защитников Отечества.

Студенты прочли произведения прозы и поэзии, которые рассказывали о мужестве и великодушии, о чувствах и переживаниях людей в годы войны, о памяти поколений и благодарности за Великую Победу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.