Учащиеся из Павловского Посада посетили шоколадную фабрику
Фото - © Управление образования Павлово-Посадского городского округа
Учащиеся МОУ Рахмановской СОШ (Ефимовский корпус) посетили шоколадную фабрику «Победа вкуса». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Ребята и взрослые увидели своими глазами, как делают самые любимые конфеты и шоколад. Посмотрели, как выпекаются вафли, как мармеладные фигурки и шоколадные конфеты сходят с конвейера. Узнали много полезной информации и попробовали настоящий шоколад без добавок.
В конце программы ребята приняли участие в мастер-классе, где упаковывали шоколадные конфеты.
По завершению экскурсии все дети получили сертификаты кондитера 1-й категории.
Каникулы у ребят проходят с 7 по 13 октября включительно и уже 14 октября юные павловопосадцы вновь сядут за парты.
В Павловском Посаде в этом году после капитального ремонта открылось 4 объекта: Лицей № 2 имени В. В. Тихонова, школа № 11 в Больших Дворах, школа-интернат и детский сад «Незабудка».
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