Учащиеся из Павловского Посада посетили шоколадную фабрику

Ребята и взрослые увидели своими глазами, как делают самые любимые конфеты и шоколад. Посмотрели, как выпекаются вафли, как мармеладные фигурки и шоколадные конфеты сходят с конвейера. Узнали много полезной информации и попробовали настоящий шоколад без добавок.

В конце программы ребята приняли участие в мастер-классе, где упаковывали шоколадные конфеты.

По завершению экскурсии все дети получили сертификаты кондитера 1-й категории.

Каникулы у ребят проходят с 7 по 13 октября включительно и уже 14 октября юные павловопосадцы вновь сядут за парты.

В Павловском Посаде в этом году после капитального ремонта открылось 4 объекта: Лицей № 2 имени В. В. Тихонова, школа № 11 в Больших Дворах, школа-интернат и детский сад «Незабудка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.