Учащиеся из Балашихи стали участниками Волжского фестиваля «Фронтовая землянка»

В Волгоградской области прошел ежегодный фестиваль карбышевского движения «Фронтовая землянка», который собрал 11 делегаций из различных городов России и Минска. Среди участников были представители из Твери, Кисловодска, Ульяновска, Кургана, Тобольска, Ставрополя, Саратова, Кузбасса, Красногорска, Балашихи и Минска, сообщает министерство образования Московской области.

Фестиваль был приурочен к Году семьи в России и к 70-летию города Волжского. От Балашихинского лицея в фестивале приняли участие четыре активиста школьного музея: Иван Корзников, Полина Алферьева, Ульяна Ефимова и Олег Стрелков.

Организаторами мероприятия выступили Средняя школа № 18 имени Героя Советского Союза Д. М. Карбышева города Волжского и председатель международного движения «Юные карбышевцы» Юрий Дьяков. В рамках фестиваля делегации представили отчеты о деятельности карбышевского движения в своих образовательных учреждениях и приняли участие в акции «Свеча памяти» у памятника Д. М. Карбышеву.

На следующий день участников ожидали экскурсии по Волгограду, включая посещение памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане и музея-панорамы «Сталинградская битва». Вечером были представлены исследовательские работы на тему «Моя семья в истории Великой Отечественной войны».

Торжественное открытие 26-го слета движения «Юные карбышевцы» состоялось в центре культуры и искусства «Октябрь». В этот же день прошли спортивные соревнования, где балашихинские лицеисты заняли второе место в перетягивании каната и третье место в общем командном зачете.

Мероприятие завершилось митингом, посвященным Дню Великой Победы, подчеркивая важность памяти и уважения к истории страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.