Учащиеся Дмитрова показали высокие результаты на олимпиаде по предпринимательству

Воспитанники «Инженерной школы» города Дмитрова успешно выступили на Подмосковной олимпиаде школьников по предпринимательству среди учащихся 8–9 классов. В престижном интеллектуальном соревновании приняли участие более 150 школьников из различных муниципалитетов Московской области, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

Почетными призерами олимпиады стали:

Четвергова Алина (9.3 класс);

Аверьянов Семен (8.1 класс).

Конкурсные испытания включали проверку знаний в области экономики, основ бизнес-планирования, управления и предпринимательства. Участники продемонстрировали глубокое понимание современных экономических процессов и способность применять теоретические знания на практике.

Глава Дмитровского городского округа Иван Курданин отметил значимость достижения.

«Мы гордимся успехами наших школьников и их наставников. Развитие предпринимательского мышления у молодежи — одно из приоритетных направлений нашей образовательной политики. Такие результаты подтверждают эффективность работы педагогического коллектива и правильность выбранного вектора развития», — сказал Курданин.

Директор «Инженерной школы» Наталья Бражникова подчеркнула, что успех учащихся — это закономерный результат планомерной работы педагогического коллектива.

«Мы видим растущий интерес школьников к современным дисциплинам и создаем все необходимые условия для развития предпринимательского мышления», — сказала она.

Образовательный потенциал Дмитровского округа продолжает активно развиваться благодаря поддержке различных программ подготовки перспективных специалистов.

Успехи учащихся «Инженерной школы» являются важным вкладом в формирование будущего кадрового резерва региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.