На базе Орехово-Зуевского лицея прошел региональный этап всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я — исследователь». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Балашихинскую школу № 5 представляли ученики 1 «Н» класса Драгушан Александр и Стрельникова Майя с проектом «Великое чудо природы!» и ученики 4 «В» класса Самохина Анисия и Гладышев Владислав с проектом «Школа, где исполняются мечты». Ребята стали лауреатами.

Первый тур проходил в форме стендового доклада — наглядного представления процесса и результата своей работы и ответов на вопросы жюри. Второй тур — в форме устной презентации выполненной работы и ответов на вопросы жюри по докладу.

В региональном этапе конкурса приняли участие более 200 школьников из Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.