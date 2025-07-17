Убрать с солнца и чаще опрыскивать: как защитить комнатные растения от жары

Мастер-флорист Серафима Агеенко заявила, что при сильной жаре комнатные растения нуждаются в особом уходе: их следует убрать от прямых лучей солнца, чаще поливать и опрыскивать пульверизатором.

«То есть самая главная ошибка — начинают выставлять активно цветы на балконы, что сжигает листву. У нас редко бывают дома растения, которые любят непосредственно свет. Лучше, конечно, прикрывать, но не так, чтобы в комнате было совсем темно», — сказала эксперт в эфире радио Sputnik.

По ее словам, стоит следить за состоянием почвы: если она сухая на 2-3 см, растение следует поставить на отпой в тазик с водой. Тогда цветок или трава смогут взять именно столько, сколько им нужно.

Опасаясь жары, люди часто заливают растение — это большая ошибка, подчеркнула эксперт. Возникают корневая мошкара или грибок, листья начинают гнить.