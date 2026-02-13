Уборка снега на станции Кашира скорректирована по обращениям жителей

Глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения Единая России Роман Пичугин провел обход территории станции Кашира. Поводом стали обращения жителей — комментарии в социальных сетях и личные сообщения, в которых люди указывали на конкретные проблемные точки, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Маршрут включал дворовую территорию по улицам Иванова и Пролетарская. На месте оценили состояние дворов, пешеходных маршрутов и общественных пространств, организацию уборки и общее содержание территории. В обходе приняли участие представители управляющей компании ООО «УК „ЖКХ без границ“, МБУ „Благоустройство“ и профильных служб.

По итогам осмотра все замечания зафиксированы, определены дальнейшие шаги и ответственные.

Роман Пичугин отметил, что такие выезды — прямое продолжение диалога с жителями.

«Я внимательно читаю то, что пишут люди. Обходы нужны именно для этого — на месте видеть, где требуется усилить работу. Благодарю жителей Каширы за терпение и обратную связь. Все обозначенные вопросы беру в работу, контроль будет продолжен», — сказал Пичугин.

Обходы территорий остаются рабочим инструментом точечной настройки и контроля качества городской среды.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.