У задержанного генерала Булгакова обнаружена дача в необычном месте

У бывшего замминистра обороны, генерала Дмитрия Булгакова, была дача в сирийском городе Тартус. Из нее военный руководил снабжением российских солдат, служивших в Сирийской Арабской Республике, сообщили в Telegram-канале SHOT со ссылкой на свои источники.

Булгаков, предположительно, был отправлен в Сирию в 2017 году. Уже в то время солдаты ВС РФ, служащие в САР, высказывались против низкого качества еды, которое получали из России.

Даже после многочисленных жалоб на еду снабжение не наладилось. SHOT пишет, что солдатам приходилось покупать еду за свои деньги у местных жителей.

Напомним, Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России. Он занимал должность замминистра обороны с 2008 по 2022 год.

Ранее стало известно, что Булгакова задержали и арестовали. В СК РФ рассказали, что расследуется уголовное дело коррупционной направленности.