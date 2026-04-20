У уральской пенсионерки списали 50% пенсии из-за чужого долга

У бывшей машинистки крана, а ныне пенсионерки из Нижних Серег Свердловской области Любови М. ошибочно списали 50% пенсии из-за долга человека, с которым она незнакома. Об этом сообщает E1.ru .

59-летняя женщина была машинистом крана в Екатеринбурге. Помогала возводить бизнес-центр «Высоцкий», гостиницу «Хайятт». Женщина — инвалид второй группы.

Ей платят 24 тыс. рублей пенсии. При этом в марте женщине перечислили на 50% меньше — примерно 12 тыс.

Дочь Любови М. рассказала, что попыталась разобраться в инциденте. На Госуслугах говорилось, что против экс-машинистки крана открыли исполнительное производство. Средства были списаны сотрудниками ФССП.

Семья обратилась к юристу. Тот проверил по базе и выяснил, что в решении суда прописан иной должник — некая Анастасия Г. 1997 года рождения. Не совпадают ни ФИО, ни СНИЛС, ни адрес.

Любовь М. отправилась в отделение ФССП в Екатеринбурге. Там сотрудники подтвердили, что средства списали по ошибке. Арест был снят. Также ей пообещали вернуть неполученную часть пенсии.

