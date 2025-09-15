У туристов вырос спрос на подмосковное направление — Банк России

Центральная Россия, и в особенности Московская область, стали главными драйверами роста внутреннего туризма в стране по итогам первого полугодия 2025 года, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.

Именно Подмосковье обеспечило половину всего прироста числа путешественников по РФ, говорится в докладе Банка России о состоянии региональной экономики. В столичном регионе повышенным спросом пользуется велнес-направление со спа-отелями и ретрит-центрами.

Общий турпоток по Центральной России также увеличился по сравнению с первой половиной прошлого года на 12,4%. Наиболее значительно — в Костромской, Тульской и Владимирской областях, где число гостей выросло больше чем на треть.

Особую популярность набрал автотуризм, что во многом вызвано ограничениями в работе аэропортов, сообщает регулятор. В ответ на запросы путешественников расширяется сеть маршрутов и развивается туристическая инфраструктура: открываются новые гостиницы, аквапарки и развлекательные центры.

Люди стали чаще покупать речные путешествия с посещением Москвы, Ярославля, Твери и Мурома. Круизное направление растет благодаря появлению современных лайнеров.

Несмотря на активное строительство новых объектов, текущих мощностей туриндустрии пока не хватает, чтобы полностью удовлетворить возросший спрос на путешествия по России, отмечает регулятор.