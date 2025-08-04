У службы доставки СДЭК произошел сбой

Больше всего жалоб поступает на сбой в работе сайта и личного кабинета в СДЭК. Пользователи не могут зайти в свой аккаунт и проверить, где и на каком этапе находятся их отправления.

Пик жалоб пришелся на 10:45 по московскому времени, затем работа сайта на какое-то время восстановилась. С 11:30 снова стали поступать жалобы.

Больше всего сообщений об ошибках поступает из Республики Адыгея — 7% от общего числа сообщений. На втором месте по жалобам оказался Санкт-Петербург — 4% жалоб. Третье место по количеству жалоб на ошибки в работе СДЭК между собой разделили Псковская и Ярославская области, а также Хабаровский край — по 3% сообщений.

В компании пообещали как можно скорее устранить поломку, специалисты о ней уже знают и работают над решением вопроса, об этом пишет РБК.