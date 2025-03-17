У северного оленя из Керженского заповедника появился новый головной убор

В Керженском заповеднике Нижегородской области обитает северный олень по имени Прохор — он живет в демонстрационном вольере. Недавно сотрудники заметили у него необычное украшение на голове, дополняющее его рога, которые тот еще не сбросил, сообщает pravda-nn.ru .

По словам работников заповедника, накануне олень зацепил рогами связку веников и некоторое время ходил с ней. Постепенно ветки отвалились, но веревка, соединявшая их, осталась.

Пытаясь избавиться от нее, Прохор долго терся головой о стволы деревьев. В результате веревка запуталась еще сильнее и стала напоминать парик или своеобразную «корону».

Сотрудники нижегородского заповедника пытались снять этот необычный головной убор, но безуспешно. В итоге было решено оставить «украшение» на некоторое время.