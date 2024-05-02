У посольства Украины в Москве заметили портреты погибших в Доме профсоюзов Одессы

По всей России почтили память погибших в Доме профсоюзов Одессы в 2014 году

В 40 субъектах России прошла акция памяти «Одесса. Помним» в десятую годовщину событий в Доме профсоюзов. Акцию проводили активисты «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской роты», сообщает «ФедералПресс» .

В Москве люди собирались напротив здания украинской дипмиссии. Волонтеры стояли с плакатами и портретами людей, погибших в Доме профсоюзов в 2014 году.

«Десятки простых людей были бесчеловечно убиты нацистами или сгорели заживо. Этому нет никакого оправдания», — заявил председатель МГЕР Антон Демидов.

В Санкт-Петербурге акция стартовала с Одесской улицы, после чего волонтеры устроили шествие до генконсульства Украины.

2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе оказались заперты десятки людей, которые участвовали в уличных столкновениях против сторонников Майдана. Здание подожгли снаружи, когда в нем находились запертые протестующие. По официальной версии, в результате тех трагических событий погибли 48 человек.