сегодня в 11:53

У Пискаревского кладбища в Петербурге создают храм с реликвиями времен блокады

К концу 2026 года в Санкт-Петербурге планируют закончить строительство храмового комплекса с храмом Воскресения Христова у Пискаревского мемориального кладбища. Его начали возводить в январе 2025-го, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Храм однокупольный, он является частью комплекса. Сделан в сдержанных, строгих архитектурных решениях.

Площадь здания 290 — кв. м, а высота — 27 м. Его вместительность составляет до 350 человек.

Иконографию храма создает группа экспертов. В нем планируют поддерживать общую концепцию. Также специалисты прислушиваются к советам епархиальной комиссии по церковному искусству и архитектуре.

Часть икон будет написана специально для храма. Они будут связаны с историей блокады Ленинграда и судьбой города. Также там разместят некоторые иконы с историей, отметил иерей Илия Васильев.

«В частности, икона Успения Пресвятой Богородицы, которая пережила революцию, Великую Отечественную войну, передавалась из рук в руки — ее сохраняли, закапывали, прятали и вновь обретали», — добавил священнослужитель.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.