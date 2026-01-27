У Пискаревского кладбища в Петербурге создают храм с реликвиями времен блокады
К концу 2026 года в Санкт-Петербурге планируют закончить строительство храмового комплекса с храмом Воскресения Христова у Пискаревского мемориального кладбища. Его начали возводить в январе 2025-го, сообщает газета «Петербургский дневник».
Храм однокупольный, он является частью комплекса. Сделан в сдержанных, строгих архитектурных решениях.
Площадь здания 290 — кв. м, а высота — 27 м. Его вместительность составляет до 350 человек.
Иконографию храма создает группа экспертов. В нем планируют поддерживать общую концепцию. Также специалисты прислушиваются к советам епархиальной комиссии по церковному искусству и архитектуре.
Часть икон будет написана специально для храма. Они будут связаны с историей блокады Ленинграда и судьбой города. Также там разместят некоторые иконы с историей, отметил иерей Илия Васильев.
«В частности, икона Успения Пресвятой Богородицы, которая пережила революцию, Великую Отечественную войну, передавалась из рук в руки — ее сохраняли, закапывали, прятали и вновь обретали», — добавил священнослужитель.
