Блогеры заподозрили трижды судимого мужчину в приставании к 7-летней падчерице

В Челябинской области разгорелся публичный скандал вокруг блогера, ранее принимавшей участие в проекте «Ждули». Поводом для резкой критики стало опубликованное видео, на котором супруг женщины будит ее семилетнюю дочь перед школой, гладя девочку по животу и бедрам, сообщает юрист Анна Левченко в своем Telegram-канале .

Кадры вызвали шквал возмущения в сети. Юрист сочла подобное поведение грубым нарушением личных границ ребенка, недопустимым для взрослого мужчины, и направила материалы сотрудникам правоохранительных органов для проведения проверки.

«Ребят, все совсем плохо там, мне только что скрин скинули, я не обратила внимания сначала, думаю, вы тоже. Короче, нам не показалось. У него стояк же», — добавила Левченко.

В ответ на волну обвинений блогерша записала видеообращение, где признала ошибку в публикации подобных семейных кадров в интернете. Однако категорически отвергла наличие какого-либо преступного умысла.

По словам блогера, они с супругом знают друг друга с 16 лет, а история знакомства в местах заключения была лишь телевизионным сценарием. Она подчеркнула, что мужчина действительно трижды отбывал наказание в колонии, но исключительно по делам о кражах.

Женщина заверила, что отчим относится к падчерице как к своей дочери. Родной отец ребенка поддерживает с семьей нормальный контакт, а саму девочку никогда не оставляют с отчимом наедине. Семья готова к любым проверкам со стороны органов опеки или надзорных ведомств.

Ситуацию также прокомментировал администратор Telegram-канала «Защита прав женщин и детей» Шамиль Магеррамов. Там сообщили, что связались с матерью девочки, ее биологическим отцом и автором первоначальной публикации. По их данным, родной отец уже предупредил отчима о недопустимости таких проявлений тактильности. С матерью была проведена строгая разъяснительная беседа о необходимости постоянного контроля и защите границ ребенка, после чего общественники призвали прекратить распространение видеоролика в Сети.

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