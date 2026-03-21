У московской пенсионерки украли 18 млн рублей по видом замены ключей от домофона

75-летняя столичная пенсионерка поверила звонку якобы от представителя УК о замене дверей и ключей от домофона в доме и сказала звонившему код из смс, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

После того, как бабушка назвала код, ей позвонил «специалист» финансовой структуры, который якобы обнаружил взлом ее аккаунта на сайте госуслуг. Он также добавил, что ее имя оформлена доверенность для перевода денег якобы для спонсирования противоправных действий.

Затем напуганной горожанке стали поступать звонки от лжефинансистов с разъяснениями о необходимости срочного обновления лицевого счета в налоговой инспекции, проверке всех ее накоплений для безопасности.

Звонившие бабушке «сотрудники» были очень убедительны, и пенсионерка рассказала им о своих сбережениях, вложенных в акции крупной компании.

Поверив, что после «проверки» деньги ей вернут, москвичка по указанию злоумышленников дважды снимала со счета средства, маскировала их под обычные посылки и передавала приезжавшим к ней курьерам. Всего она отдала аферистам 18 млн рублей.

Установление всех обстоятельств мошенничества находится на контроле в Чертановской межрайонной прокуратуре.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.