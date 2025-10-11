У краснокнижной мартышки дианы в Московском зоопарке родился детеныш

Посетители могут наблюдать за подрастающим поколением в павильоне «Приматы», расположенном на Новой территории. Мартышки дианы обитают в густых лесах Западной Африки, в частности, в таких странах, как Сьерра-Леоне и Гана. Этот вид приматов находится под угрозой исчезновения и поэтому внесен в Международную Красную книгу. Свое название эти животные получили в честь древнеримской богини Дианы, покровительницы охоты и плодородия.

Мартышка диана выделяется среди сородичей своей эффектной внешностью. Шерсть имеет яркий контрастный окрас: спина сочетает серые и каштановые оттенки, конечности и хвост — черные, а бедра украшены белой полосой. Область крестца и внутренняя сторона бедер окрашены в рыжие или кремовые тона. Черная мордочка окружена белой шерстью, образующей своеобразную «бороду».

Эти обезьяны живут семейными группами, состоящими из одного взрослого самца и нескольких самок. Беременность у мартышек дианы длится от 5 до 6 месяцев. Обычно рождается один детеныш, двойни же встречаются крайне редко. Новорожденный появляется на свет с открытыми глазами и густым шерстяным покровом, затем он крепко держится за шерсть матери на животе.

Сотрудники зоопарка в настоящее время не берут новорожденного детеныша на руки, чтобы избежать ненужного беспокойства для животного. Какого пола малыш, пока неизвестно, поскольку у этих приматов половые органы скрыты паховой складкой. В первые недели своей жизни детеныш питался исключительно материнским молоком, но теперь постепенно расширяет свой рацион, пробуя листья салата Айсберг и кусочки различных фруктов.

«Малыш появился на свет 1 сентября, и первые дни мама Фиона постоянно носила его на себе, не отпуская ни на минуту. Через 2 недели детеныш начал потихоньку сползать с матери и исследовать окружающий его мир. Сейчас значительную часть времени он проводит рядом с мамой, которая продолжает носить его на себе, но так же самостоятельно лазает по решетке, ходит по полке и иногда играет со своей старшей сестрой Виолой», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.