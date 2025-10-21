У инвалидов появляется больше возможностей для трудоустройства в Петербурге

В 2025 году при помощи Центра занятости населения Санкт-Петербурга примерно две тыс. инвалидов успешно трудоустроились. Это больше половины из числа всех людей с ограниченными возможностями здоровья, которые обратились за поддержкой в городе, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Инвалидам помогают найти работу в среднем за три с половиной месяца. Еще в 2025 году примерно 120 жителей Санкт-Петербурга с ограниченными возможностями здоровья запустили свой бизнес или зарегистрировались самозанятыми.

Губернатор Александр Беглов заявил, что в городе формируют условия для трудоустройства инвалидов. Их считают ценным кадровым резервом.

Беглов добавил, что трудоустройство инвалидов помогает им социально реабилитироваться. Также они могут реализовать себя, найти, как применить определенные таланты и способности. Он отметил, что работодатели и соискатели должны находить друг друга.

