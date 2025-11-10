У ГСГУ появился новый партнер из Китая

Государственный социально-гуманитарный университет из Коломны (ГСГУ) обрел нового партнера из Китая. Еще один университет КНР выбрал ГСГУ для установления международных связей. Первые совместные образовательные проекты могут быть запущены уже в будущем учебном году, сообщила пресс-служба университета.

Коломенский вуз принимал делегацию Открытого университета Цзянси, которую возглавляла проректор Фэн Юхун. В рамках визита стороны обсудили стратегию партнерства, включая создание совместных программ и увеличение академического обмена.

Ректор университета Жанна Константиновна Леонова подчеркнула, что Китайская Народная Республика служит важнейшей международной площадкой для развития компетенций студентов ГСГУ. На текущий момент заключены соглашения с девятью китайскими вузами. Языковую практику в университете проходят 20 учащихся из Китая, в то время как около 30 российских студентов стажируются за рубежом, двое из них обучают русскому языку школьников в Нанкине.

Обе стороны намерены поддерживать конструктивное взаимодействие. Следующим шагом станет разработка и подписание официального договора о сотрудничестве.

Помощник ректора по международной деятельности Максим Валерьевич Ершов организовал для азиатских гостей экскурсию по университету. Они осмотрели аудитории для лекций и лаборатории для практикумов, а также узнали о деятельности центра «Учитель будущего».