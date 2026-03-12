сегодня в 19:14

У экс-премьера Карачаево-Черкесии изъяли имущество на сумму более 41,9 млрд руб

Судебное решение о конфискации в пользу государства имущества бывшего главы правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимира Кайшева вступило в силу. Общая стоимость изъятого оценивается свыше 41,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Мосгорсуд 11 марта 2026 года рассмотрел апелляцию на постановление Никулинского районного суда Москвы. Данное постановление предусматривало передачу в государственную казну движимого и недвижимого имущества, принадлежащего Владимиру Георгиевичу Кайшеву, членам его семьи, а также подконтрольным ему лицам и компаниям.

В перечень конфискованного вошли доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, объекты недвижимости, земельные наделы и автомобили премиум-сегмента. Совокупная стоимость указанных активов превышает 41,9 млрд рублей.

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда приняла решение оставить без изменения постановление суда первой инстанции, а поданные апелляционные жалобы — без удовлетворения.

