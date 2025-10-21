У дочери Кадырова появилась фабрика

сегодня в 15:25

У дочери главы Чечни Рамзана Кадырова и главы модного дома Firdaws Айшат Кадыровой появились швейная фабрика, склад и общежитие для работников. Комплекс зданий находится в Шейх-Мансуровском районе Грозного и принадлежит модному дому Кадыровой. Руководитель Чеченской Республики рассказал об этом в личном Telegram-канале .

Строительство швейной фабрики находится на стадии завершения. В ней будут заниматься кройкой и пошивом вещей чеченского бренда, который основала супруга Рамзана Кадырова Медни.

«Кроме того, в швейный комплекс входит комфортное общежитие для сотрудников предприятия, а также завершается обустройство складского помещения», — добавил Рамзан Кадыров.

В грозненском ТРЦ «Грозный-Молл» также планируют открыть фирменный магазин Firdaws.

