У деревни Скурыгино округа Чехов проходят санитарно-оздоровительные мероприятия

Лесной участок, поврежденный короедом-типографом, обнаружили специалисты Первомайского участкового лесничества в округе Чехов при проведении патрулирования вблизи деревни Скурыгино. По результатам обследования была назначена сплошная санитарная рубка для предотвращения распространения вредителя.

Сплошные рубки проводятся для полной замены насаждений, потерявших биологическую устойчивость в результате массового повреждения деревьев вредными насекомыми. Здесь площадь поражения вредителями небольшая, всего около 0,5 гектара. Поврежденную вредителем площадь спилят, древесину вывезут, а порубочные остатки сожгут. Как только пройдут санитарные мероприятия, на этой площади будет запланировано лесовосстановлени.

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