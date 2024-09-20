У чиновника из глубинки есть арсенал в 150 оружий, одному из которых 4000 лет

Глава Земского собрания Городца (Нижегородская область) Николай Поляков обратился в Росгвардию, чтобы продлить разрешение на свое оружие, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на источник в силовых структурах. Ранее ряд СМИ писал, что чиновника якобы подозревают в нарушении правил хранения оружия.

Издание отмечает, что Поляков не скрывал, что является владельцем внушительной оружейной коллекции. По словам руководителя Земского собрания Городца, в его арсенале более 150 экспонатов стрелкового и холодного оружия, причем «самому древнему предмету почти 4 тысячи лет».

«Когда я увлекся охотой, у меня появился интерес к оружию, холодному и стрелковому. Стал собирать его, поначалу в основном ножи. Но сейчас в моей коллекции есть дуэльные пистолеты, ружья, холодное оружие как российского производства, так и иностранного», — рассказывал нижегородский чиновник.

Ранее Николай Поляков возглавлял Государственную налоговую инспекцию по Нижегородской области и региональное управление ФНС.