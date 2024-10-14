У береговой зоны в подмосковной деревне Капустино прошел субботник

Неравнодушные мытищинцы и гости округа провели субботник в рамках акции «Вода России» на Клязьминском водохранилище. Береговая зона у деревни Капустино очищена от мусора и радует глаз чистотой, сообщает пресс-служба администрации горокруга Мытищи.

Директор управления экологии администрации г. о. Мытищи Артур Суворов рассказал, что данный субботник — заключительный в этом году. Всего за год их было проведено немало.

«Мы выполняем важную задачу — содержим водоемы в чистоте, — подчеркнул он. — Хочу поблагодарить всех участников наших мероприятий за их отзывчивость. Важен вклад каждого из вас».

Многие приходят на субботники целыми семьями. Субботник на берегу Клязьмы собрал более 50 участников под эгидой Всероссийской акции «Вода России». Участники мероприятия вносят бесценный вклад в сохранение чистоты берегов по всей стране. Сами добровольцы отмечают, что тем самым они приучают подрастающее поколение не мусорить на природе и заботиться о ней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что нужно продолжать очистку водоемов региона.

«Большой запрос на отдых возле водоемов, прогулок. Мы почистили большое количество водоемов», — добавил он.

Также Воробьев отметил важность после очистки продолжать поддерживать чистоту и реализовывать далее программу.