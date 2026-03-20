У 59-летнего главы Колтушей родился 33-й ребенок

Глава Колтушей в Ленинградской области Эдуард Чирко стал отцом в 33-й раз. 59-летний отец уже забрал из роддома Санкт-Петербурга своего 19-го сына, сообщает «Mash на Мойке» .

Рождение 33-го малыша Чирко объяснил желанием положительно повлиять на демографическую ситуацию в стране.

В общей сложности в его семье, помимо этого ребенка, воспитываются 14 девочек и 18 мальчиков. Все дети, кроме одного, являются его биологическими, лишь один усыновлен. Двое были рождены благодаря ЭКО, остальные — естественным образом. Матери тридцати трех детей, соответственно, разные.

Чирко отмечает, что не планирует становиться спермодонором, считая себя для этого слишком возрастным. Однако мужчина открыт для рождения новых детей, поскольку, как он утверждает, совершенствование бесконечно.

В мае 2025 года депутат был удостоен редкого и почетного титула «отец-герой».

