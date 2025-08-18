сегодня в 22:30

Тысячи пользователей Starlink в США и Великобритании остались без связи

Более 42 тысяч абонентов спутникового интернета Starlink в США столкнулись с серьезными перебоями в работе сервиса, сообщает ТАСС .

Согласно данным платформы Downdetector, 60% жалоб связаны с нестабильным подключением, 38% пользователей сообщили о полном отсутствии связи, а 2% не могут авторизоваться в системе.

Проблемы также зафиксированы в Великобритании, где сотни абонентов пожаловались на недоступность сети.

Представители Starlink пока не прокомментировали ситуацию и не назвали причины технического сбоя.