«Ты все делаешь неправильно!»: стало известно, как остановить навязчивую тещу

Грань между заботой тещи и ее вмешательством проходит там, где рушится автономия семьи, поэтому спасают мягкие, но твердые границы, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Забота — это предложение помощи: „Хочешь, я покажу, как я варю суп?“ Вторжение — навязывание: „Ты все делаешь неправильно, я сама!“» — разъяснила Крашкина.

Нужно благодарить за намерение, но мягко отстаивать выбор: «Спасибо, мама, что переживаешь за ребенка. Мы решили придерживаться такого режима — это работает для нас».

«Объединяйтесь как супруги. Когда жена поддерживает мужа, а не „выбирает сторону“, теща чувствует уважение, а не отторжение. Давайте „зону ответственности“. Например: „Ты главная по внукам в выходные, а в будни мы сами“», — рассказала психотерапевт.

Крашкина пояснила, что это снижает тревожность и дает чувство значимости. Отношения с тещей — это не битва за власть, а искусство баланса между уважением и автономией.

26 октября будет отмечаться Международный день тещи. Праздник распространился из США, и изначально его отмечали весной. Позже праздник подвинули на четвертое воскресенье октября.

