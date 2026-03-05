«Ты будешь жить в наших сердцах»: редкая тигрица умерла в Барнаульском зоопарке

В Барнаульском зоопарке «Лесная сказка» прощаются с тигрицей Багирой. Она скончалась после продолжительной болезни, сообщил сотрудник зоосада Александр Чеботарев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» .

«Ты будешь жить в наших сердцах. Помним, любим…» — написал он.

Как пишет Telegram-канал «Инцидент Барнаул», Багире было 4 месяца, когда ее привезли в Барнаул из Санкт-Петербурга. Это произошло в 2012 году. Тигрица сразу же стала всеобщей любимицей.

Повзрослев, Багира реагировала на знакомых ей людей — фыркала, терлась о вольер и тихо урчала. Также она подарила зоопарку несколько тигрят. Последнее потомство хищница принесла в мае 2025 года.

Изначально считалось, что Багира — амурский тигр. Однако в 2019 году выяснилось, что она принадлежит к редкому восточно-китайскому подвиду, численность которого в дикой природе на тот момент составляла всего 20–25 особей.

Ранее в Ленинградском зоопарке умер 16-летний тигр Амадей. Причиной смерти хищника стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.