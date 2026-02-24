В Ленинградском зоопарке умер 16-летний тигр Амадей

24 февраля в Ленинградском зоопарке сообщили, что скончался 16-летний тигр Амур. Сотрудники отметили, что каждый питомец оставляет в их сердцах глубокий след, так как становятся по-настоящему родными.

Амурского тигра по кличке Амадей не стало 22 февраля, но сообщили об этом только 24 февраля. Причиной смерти хищника стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Потеря животного стала огромным горем для всего коллектива. В октябре 2026 года хищнику должно было исполниться 17 лет, однако возраст дал о себе знать. У тигра были диагностированы дистрофические изменения в печени, почках и кишечнике.

Амадей постоянно получал необходимое лечение от ветеринаров, а также внимание и заботу от киперов и зоологов. Они учитывали его особенные потребности при организации пространства, кормления, проведении тренировок и всех процедур по уходу. Сотрудники Ленинградского зоопарка делали все возможное, чтобы продлить жизнь тигру, но время неумолимо.

Амадей прибыл в зоопарк еще годовалым детенышем. Даже тогда он отличался величественным видом: крупные габариты, сильные лапы, огромные клыки и пышные «бакенбарды». Однако за этой внушительной внешностью скрывался робкий характер — все незнакомое вызывало у него тревогу. Он подолгу сидел на крыше своего укрытия, избегая встреч и с публикой, и с персоналом. Но специалисты сумели найти к нему подход, и постепенно Амадей стал более уверенным и открытым.

«К 16 годам он вырос в солидного хищника с невероятно обаятельной и грациозной внешностью, радовавшего всех своим дефиле по вольеру. Наш тигр любил лежать на крыше берлоги, неспешно прогуливаться и с интересом наблюдать за маленькими посетителями. До последнего у него проявлялся сложный характер — гордый, упрямый, непокладистый», — сообщили в Ленинградском зоопарке.

Тигр прожил долгую жизнь, окруженный заботой сотрудников и любовью посетителей. Его уход стал тяжелым ударом для всех, кто о нем заботился, работал с ним и навещал его. Амадей навсегда останется важной частью летописи Ленинградского зоопарка и нашей общей памяти.

Ранее сообщалось, что амурский тигр по кличке Амадей заболел в Ленинградском зоопарке, после чего его перевели в отдельный вольер.

