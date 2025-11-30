Творческий вечер ко Дню матери провели в Химках

В мероприятии приняли участие глава города Елена Землякова, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и благочинный Химкинского церковного округа Димитрий Оселедец.

«Мама — самый родной человек, чья безусловная любовь делает нас сильнее и увереннее, помогает обрести внутреннюю опору, учит радоваться жизни и вдохновляет на добрые дела. Вы восхищаете своей силой и нежностью, умением сочетать заботу о семье с реализацией своих интересов и стремлением к развитию. Желаю вам крепкого здоровья, гармонии в семье, радости и счастья», — отметила Елена Землякова.

На творческом вечере наградили многодетных мам, мам участников специальной военной операции, мам-волонтеров, учителей, врачей, спортсменок и предпринимателей. Каждая из них вдохновляет своими историями, достижениями и опытом.

Так, например, одну из наград получила многодетная мама Екатерина Сурина. Она является социальным предпринимателем, руководителем женской футбольной команды «МамСити» и проекта «ДаМы в спорте».

Благодарственное письмо получила также и мама участника специальной военной операции Наталья Мартыненко.

Ее сын, Владислав Степушин, принял участие в творческом вечере и выступил с музыкальным подарком для мам.

Организаторы вечера — Евгения Евсеева, руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества городского округа Химки, и Ольга Бахмутова, председатель Химкинского отделения «Союз женщин России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.