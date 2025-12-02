Творческий коллектив из Балашихи стал лауреатом фестиваля «Юные таланты Московии»

Коллектив «Олимп» из Дворца творчества детей и молодежи Балашихи удостоился звания лауреата на масштабных областных соревнованиях, объединивших десятки тысяч юных талантов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники конкурса выступали в семи творческих направлениях, среди которых вокал, декоративно-прикладное и изобразительное искусство, оркестровое и ансамблевое исполнение, театры моды, театральные студии, медиа и хореография.

В фестивале приняли участие свыше 50 тысяч школьников из различных муниципалитетов Московской области.

Мероприятие включало финальные выступления, церемонию награждения победителей и призеров, а также гала-концерт с лучшими номерами. Гости могли поучаствовать в специализированных семинарах и творческих мастер-классах. Кроме того, работала выставка, на которой представили семь направлений дополнительного образования — посетители получили возможность подробнее познакомиться с разнообразием кружков и секций для детей в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.