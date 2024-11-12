Творческий коллектив Чехова стал победителем Всероссийского фестиваля-конкурса

Народный коллектив ансамбля русской песни «Подмосковный сувенир» из г. о. Чехов наградили дипломом лауреата первой степени на Всероссийском многожанровом фестивале-конкурсе «Карусель Земля» — «Град Мастеров-Щелково — 2024», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники соревновались в номинациях: «Эстрадный вокал», «Джазовый вокал», «Маэстро», «Марш-парад», «Классический танец», «Современный танец», «Патриотический танец» и других направлениях. Чеховские артисты стали лучшими в «Народном вокале», они исполнили две песни «Тонкая рябина» и «По Дону гуляет казак молодой».

Этот успех стал результатом многолетнего труда и преданности сотрудников ансамбля, которые стремятся сохранять и развивать богатые традиции русской народной музыки. «Подмосковный сувенир» — участник всех городских мероприятий, неоднократно выступал с концертными программами на лучших площадках Москвы и Московской области, а также на международных и всероссийских фестивалях народного творчества. Эти выступления подтверждают высокий уровень исполнительского мастерства коллектива и его вклад в культурную жизнь округа. Поддержка местного сообщества и любителей народного творчества вдохновляет артистов на новые свершения, и они надеются на будущие победы и яркие выступления.

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