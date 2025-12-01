Творческие коллективы Серпухова стали победителями регионального конкурса талантов
Фото - © Министерство образования Московской области
В Красногорске прошел масштабный финал-награждение фестиваля «Юные таланты Московии», который собрал представителей образовательного сообщества Московской области, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
Творческие коллективы губернского колледжа городского округа Серпухов продемонстрировали выдающиеся результаты, завоевав множество наград фестиваля. Вокальная студия «Ветер перемен» была удостоена гран-при и звания лауреата I степени, что стало ярким свидетельством таланта и усердия их руководителя Валерия Комарова.
Ансамбль танца «Славянский лик» также продемонстрировал высокий уровень хореографического мастерства, став лауреатом I, II и III степени в нескольких номинациях. Эти успехи стали возможны благодаря профессионализму их руководителей Джамили Старостиной и Павла Тепляшина.
В рамках торжественной церемонии участники посетили мастер-классы и ознакомились с выставочными пространствами образовательных организаций региона, что добавило празднику дополнительного интереса и интерактивности.
В учебном заведении поздравили участников Губернского колледжа и их руководителей с заслуженными наградами и выразили надежду, что этот успех станет новой ступенью к будущим победам и свершениям.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.
Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.