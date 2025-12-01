Творческие коллективы Серпухова стали победителями регионального конкурса талантов

Творческие коллективы губернского колледжа городского округа Серпухов продемонстрировали выдающиеся результаты, завоевав множество наград фестиваля. Вокальная студия «Ветер перемен» была удостоена гран-при и звания лауреата I степени, что стало ярким свидетельством таланта и усердия их руководителя Валерия Комарова.

Ансамбль танца «Славянский лик» также продемонстрировал высокий уровень хореографического мастерства, став лауреатом I, II и III степени в нескольких номинациях. Эти успехи стали возможны благодаря профессионализму их руководителей Джамили Старостиной и Павла Тепляшина.

В рамках торжественной церемонии участники посетили мастер-классы и ознакомились с выставочными пространствами образовательных организаций региона, что добавило празднику дополнительного интереса и интерактивности.

В учебном заведении поздравили участников Губернского колледжа и их руководителей с заслуженными наградами и выразили надежду, что этот успех станет новой ступенью к будущим победам и свершениям.

