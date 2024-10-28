Творческие коллективы из Серпухова стали лауреатами Всероссийского конкурса
Фото - © Фото: МБУ «Культурно-досуговое объединение» г.о. Серпухов
В поселке Быково городского округа Подольск состоялся II Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического, вокально-инструментального и сценического мастерства «Серебряный аист», в котором приняли участие творческие коллективы и солисты Серпухова. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Профессиональное жюри в лице педагога по вокалу, автора песен и научных пособий по развитию слуха, Магды Спиртус и актера театра и кино, постановщика спектаклей Александра Удалова, высоко оценили уровень подготовки конкурсантов.
Коллективы из Серпухова заняли следующие места:
Ивановский сельский клуб:
- Лауреат I степени — Народный коллектив «Вокальный эстрадный ансамбль „Желанушки“. Руководитель Наталья Пироженко;
- Лауреат I степени — Вероника Кисель;
- Лауреат III степени — Лев Крайников;
- Дипломант II степени — Наталья Рогачкова;
Райсеменовский центральный сельский дом культуры:
- Лауреат II степени — Дарьяна Воронцова;
- Лауреат II степени — Марина Добровольская;
- Дипломант II степени — Вера Барышникова.
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