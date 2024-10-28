Творческие коллективы из Серпухова стали лауреатами Всероссийского конкурса

В поселке Быково городского округа Подольск состоялся II Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического, вокально-инструментального и сценического мастерства «Серебряный аист», в котором приняли участие творческие коллективы и солисты Серпухова. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Профессиональное жюри в лице педагога по вокалу, автора песен и научных пособий по развитию слуха, Магды Спиртус и актера театра и кино, постановщика спектаклей Александра Удалова, высоко оценили уровень подготовки конкурсантов.

Коллективы из Серпухова заняли следующие места:

Ивановский сельский клуб:

Лауреат I степени — Народный коллектив «Вокальный эстрадный ансамбль „Желанушки“. Руководитель Наталья Пироженко;

Лауреат I степени — Вероника Кисель;

Лауреат III степени — Лев Крайников;

Дипломант II степени — Наталья Рогачкова;

Райсеменовский центральный сельский дом культуры:

Лауреат II степени — Дарьяна Воронцова;

Лауреат II степени — Марина Добровольская;

Дипломант II степени — Вера Барышникова.

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