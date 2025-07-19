Творческая работа из Серпухова стала одной из лучших на Всероссийском фестивале-конкурсе туристических видео

В столице Республики Марий Эл, городе Йошкар-Оле, прошел полуфинал Всероссийского фестиваля-конкурса туристических видео «Диво России». В нем приняли участие около 250 проектов из 45 регионов нашей страны, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

На конкурс отделом туризма и культурно-исторического наследия Управления культуры администрации городского округа Серпухов было представлено видео «Серпухов старый. Серпухов новый», снятое совместно с телеканалом ОТВ-Серпухов МАУ «Серпуховское информационное агентство».

Проект завоевал 1 место в номинации «Музыкальные видеоклипы» и получил множество положительных отзывов от экспертного совета и участников фестиваля-конкурса.

Видео снято к 685-летию Серпухова в 2024 году на песню серпуховича Алексея Колобова. В съемках приняли участие около 40-ка местных вокалистов и участников коллективов разных музыкальных направлений и возрастов.

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