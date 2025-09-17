Тверской районный суд не разрешил продать жирафа частникам в Москве

Сотрудники прокуратуры обнаружили объявление о продаже животного в частные руки на сайте, который посвящен экзотическим видам животных. Мужчина предлагал купить детеныша-самку жирафа (Giraffa camelopardalis) в Москве за 7,6 млн рублей.

Прокуратура посчитала, что продажа такого животного нарушает закон. Содержать дома жирафов нельзя.

Дело было передано в Тверской районный суд. 9 сентября продавать животное запретили. Объявление удалили.

На сайте по-прежнему продают жирафов. Однако там установили пометку, что купить их могут только цирки и зоопарки.