Тверской районный суд не разрешил продать жирафа частникам в Москве
Тверской районный суд Москвы не разрешил продать жирафа частникам. Продавец хотел реализовать животное за 7,6 млн рублей, сообщает Baza.
Сотрудники прокуратуры обнаружили объявление о продаже животного в частные руки на сайте, который посвящен экзотическим видам животных. Мужчина предлагал купить детеныша-самку жирафа (Giraffa camelopardalis) в Москве за 7,6 млн рублей.
Прокуратура посчитала, что продажа такого животного нарушает закон. Содержать дома жирафов нельзя.
Дело было передано в Тверской районный суд. 9 сентября продавать животное запретили. Объявление удалили.
На сайте по-прежнему продают жирафов. Однако там установили пометку, что купить их могут только цирки и зоопарки.