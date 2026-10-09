Портал «Цифровой регион» расширил каталог решений с искусственным интеллектом

Каталог портала «Цифровой регион» за сентябрь пополнился 24 практиками применения искусственного интеллекта из 18 регионов России. Теперь он содержит более 500 решений, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На портале «Цифровой регион» представлено более 500 решений с применением искусственного интеллекта. За сентябрь каталог пополнился 24 практиками из 18 регионов России.

Разработки разместили Краснодарский и Хабаровский края, Тюменская, Ивановская и Астраханская области, Республика Карелия, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие субъекты. Новые решения охватывают здравоохранение, государственное управление, безопасность, образование, ЖКХ и социальную сферу. Среди них — системы анализа медицинских изображений и поддержки врачебных решений, сервисы обработки обращений граждан, инструменты выявления мошенничества и автоматизации документооборота.

Сервис позволяет регионам знакомиться с успешными практиками и перенимать опыт их внедрения. Организации могут выбрать готовое решение и подать заявку на его внедрение через карточку проекта.

При проверке разработок учитываются их фактическое внедрение, подтвержденные результаты применения и соответствие требованиям информационной безопасности. Это помогает распространять проверенные технологии между регионами.

Портал служит единой площадкой для обмена передовым опытом в области информационных технологий и искусственного интеллекта между субъектами России. Подать заявку на публикацию готового решения могут органы власти и представители бизнеса.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.