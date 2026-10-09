Добробот расширил базу знаний до 136 услуг в Подмосковье

Виртуальный помощник Добробот теперь круглосуточно консультирует по 136 услугам в 15 сферах, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Добробот расширил базу знаний и теперь помогает получить справки из госархива Московской области и органов опеки, оформить ежегодную выплату многодетным и ежемесячное пособие на ребенка-инвалида, организовать совместный отдых приемных семей. Помощник также объясняет, как получить социальный сертификат и выплату на приобретение технических средств реабилитации.

Сервис подскажет, как записать ребенка в спортивную школу, подать заявку на присвоение спортивного разряда и получить заключение о наличии объектов культурного наследия на земельном участке. Кроме того, он консультирует по оформлению поручительств, налоговых льгот, социальной и бюджетной ипотеки.

В базу знаний добавили официальный классификатор ОКВЭД и программы фонда развития промышленности, материалы о научных грантах, премиях молодым ученым, центре «Мой бизнес», региональных инвестиционных проектах и робототехнике. Добробот также изучил информацию о производительности труда, профильных программах поддержки предпринимателей, инфраструктуре инвестиционных площадок и предоставлении земли без торгов.

Обратиться к помощнику можно на регпортале или в приложении «Добродел». Он уточнит детали и направит на нужную услугу, избавив от необходимости читать длинные регламенты.

В Мингосуправления Московской области отметили, что с момента запуска в августе 2025 года Добробот провел 91 тыс. консультаций.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.