сегодня в 10:56

2 фельдшера пострадали в Королеве при столкновении скорой помощи с иномаркой

В подмосковном городском округе Королев сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожной аварии, в которой получили травмы медицинские работники. Инцидент произошел на улице Циолковского, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

На регулируемом перекрестке дорогу не поделили спецавтомобиль выездной бригады скорой помощи и легковой седан марки Kia.

Удар оказался сильным. Медицинская помощь потребовалась двум фельдшерам, находившимся в салоне служебной машины.

Инспекторы ГАИ продолжают работу на месте столкновения. Они выясняют схему проезда перекрестка и очередность движения транспортных средств. По окончании проверочных процедур процессуальное решение примут в соответствии с нормами законодательства.

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