«Поющие мосты» посвятят две октябрьские ночи юбилею Ольги Петровой

В ночи с 9 на 10 и с 10 на 11 октября шоу «Поющие мосты» представит программу к юбилею композитора Ольги Петровой, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Программу откроет «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра. Затем прозвучат фрагменты произведений Петровой: тема из спектакля «Банкрот», «Увертюра радости», Адажио из симфонии «Для славы мертвых нет», «Попутная пьеса», «Vivat, saxophone!» и тема из балета «Лисистрата».

«Я очень трепетно отношусь к проекту „Поющие мосты“. Сама идея того, что Дворцовый мост разводится под музыку, на мой взгляд, гениальна. Для меня огромная честь, что мои произведения прозвучат в рамках этого проекта. Я сама выбирала фрагменты. Главным критерием было желание, чтобы это были произведения объемного звучания, величественные и радостные, хорошо отображающие дух и атмосферу Петербурга», — отметила Ольга Петрова.

Ольга Петрова — заслуженный деятель искусств Российской Федерации, дочь композитора Андрея Петрова и художественный руководитель его фонда. Ее музыка звучит в театрах, кино и на концертах.

«Петербургский дневник» организует шоу при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Проект проходит с 2016 года, его посетили более 20 миллионов человек.

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