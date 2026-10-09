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Королева Таиланда впервые совершила одиночный полет на истребителе Gripen

Общество
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Королева Таиланда Сутхида Вачиралонгкорн впервые самостоятельно подняла в воздух шведский многоцелевой истребитель JAS 39C Gripen, сообщает 360.ru.

По данным газеты Bangkok Post, королева вылетела с авиабазы Wing 7 в провинции Сураттхани. Ее супруг, король Маха Вачиралонгкорн (Рама X) наблюдал за вылетом, а после приземления вручил ей букет и золотую нашивку ордена Gripen. Сутхида — четвертая жена монарха.

Королева впервые стала пилотом 13 мая 2010 года: она управляла Cessna T-41D из состава 604-го авиакрыла в Бангкоке. С тех пор она летала на различных самолетах, включая Boeing 737-400, Boeing 737-800 и Piper PA-34 Seneca.

Ранее пресс-служба Бюро королевского двора сообщала о смерти старшей дочери короля — принцессы Пхатчары Киттияпха Нарентхиратхеппхаявади. Она находилась в коме последние 3,5 года.

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